***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -698 0 0 0 72.221 0 71.523Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 -14 0 771.483 -28.670 72.221 0 969.409Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 81.782 0 81.828Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 589 0 0 883.481 0 81.782 0 1.119.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ377.286 284.302 195.585 143.163FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizlerİskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ377.286 284.302 195.585 143.163Finansal Kiralama Gelirleri377.286 284.302 195.585 143.163Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-257.368 -152.993 -137.086 -57.362Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-159.551 -116.082 -84.235 -41.643Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-129 -125 -42 -39İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-81.111 -25.804 -44.221 -9.926Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-16.577 -10.982 -8.588 -5.754BRÜT KAR (ZARAR)119.918 131.309 58.499 85.801ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)10 -47.638 -40.320 -24.465 -20.913Personel Giderleri-20.113 -16.824 -10.235 -8.542Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-982 -568 -432 -333Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-9.745 -7.538 -5.055 -3.778Diğer-16.798 -15.390 -8.743 -8.260BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)72.280 90.989 34.034 64.888DİĞER FAALİYET GELİRLERİ11 1.283.351 945.971 504.889 347.748Bankalardan Alınan Faizler2.666 1.680 1.487 450Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri318 100 200 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı99.146 104.930 37.756 619Kambiyo İşlemleri Karı1.144.689 803.812 448.389 332.449Diğer36.532 35.449 17.057 14.230KARŞILIK GİDERLERİ4 -105.745 -86.262 -51.854 -46.993Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-105.567 -86.262 -51.676 -46.993Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-178 0 -178 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.152.243 -856.855 -437.833 -324.143Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-41.281 -64.673 -4.975 1.003Kambiyo İşlemleri Zararı-1.110.724 -791.988 -432.716 -325.066Diğer-238 -194 -142 -80NET FAALİYET KARI (ZARARI)97.643 93.843 49.236 41.500BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.643 93.843 49.236 41.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -15.861 -21.622 -6.585 -6.738Cari Vergi Karşılığı-23.863 -21.679 2.939 -1.639Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 -9.524 -5.099Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.002 57 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)81.782 72.221 42.651 34.762DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI81.782 72.221 42.651 34.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları81.782 72.221 42.651 34.762Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı685 -136.530Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri386.584 271.759Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-195.284 -224.534Alınan Temettüler318 0Alınan Ücret ve Komisyonlar9.988 5.830Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.919 2.227Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-22.963 -19.196Ödenen Vergiler-19.520 -20.961Diğer-160.357 -151.655Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-139.097 110.641Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-7.460 364.003Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-209.976 -278.745Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)78.339 25.383Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-138.412 -25.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-8.578 -379Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-99 -559Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.677 -938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.654.516 1.923.058Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.446.740 -1.830.972İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit207.776 92.086Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi27.446 27.582Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)88.133 92.841Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar151.921 74.011Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar240.054 166.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)81.782 72.221 42.651 34.762DİĞER KAPSAMLI GELİRLER46 -698 -3 -1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar46 -698 -3 -1.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri58 0 -3 -95Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-895 -1.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12 197 301TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.828 71.523 42.648 33.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI11.481 228.573 240.054 7.078 144.846 151.924GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR3 3.972 6.261 10.233 1.336 24.492 25.828GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.175 0 1.175 916 0 916İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 2.423.136 5.204.538 7.627.674 2.196.847 4.679.405 6.876.252Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)4 2.384.994 5.294.535 7.679.529 2.162.550 4.712.022 6.874.572Finansal Kiralama Alacakları3.119.823 5.837.717 8.957.540 2.830.433 5.224.264 8.054.697Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-734.829 -543.182 -1.278.011 -667.883 -512.242 -1.180.125İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 120.397 189.514 309.911 106.387 209.579 315.966Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -82.255 -279.511 -361.766 -72.090 -242.196 -314.286ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.639 13.639 7.722 0 7.722MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.117 3.117 3.545 0 3.545YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 15.546 15.546 29.628 0 29.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 80.635 80.635 72.645 0 72.645DİĞER AKTİFLER5 424.018 454.667 878.685 345.125 320.416 665.541ARA TOPLAM2.976.719 5.894.039 8.870.758 2.664.842 5.169.159 7.834.001SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.976.719 5.894.039 8.870.758 2.664.842 5.169.159 7.834.001YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 1.839.399 4.190.567 6.029.966 1.662.331 3.660.157 5.322.488FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.049 161 1.210 2.699 701 3.400İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 1.029.045 0 1.029.045 897.005 0 897.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 0 151.327 151.327 1.179 219.621 220.800KARŞILIKLAR18.605 0 18.605 18.419 0 18.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.391 0 8.391 7.528 0 7.528Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.214 0 10.214 10.891 0 10.891CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 114.728 406.355 521.083 82.005 252.190 334.195ARA TOPLAM3.002.826 4.748.410 7.751.236 2.663.638 4.132.669 6.796.307SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR9 1.119.522 0 1.119.522 1.037.694 0 1.037.694Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler589 0 589 543 0 543Kar Yedekleri883.481 0 883.481 771.483 0 771.483Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler855.973 0 855.973 743.975 0 743.975Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar81.782 0 81.782 111.998 0 111.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı81.782 0 81.782 140.668 0 140.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.122.348 4.748.410 8.870.758 3.701.332 4.132.669 7.834.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR22.288.344 52.768.850 75.057.194 19.901.058 45.766.844 65.667.902VERİLEN TEMİNATLAR217.750 678.022 895.772 261.101 658.373 919.474TAAHHÜTLER501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295Kiralama Taahhütleri501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295Finansal Kiralama Taahhütleri501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3 1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.283.970 3.104.453 4.388.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.280.935 3.042.506 4.323.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.280.935 3.042.506 4.323.441Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 3.035 61.947 64.982Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 3.035 2.896 5.931Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 59.051 59.051Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER103.934 207.976 311.910 127.194 197.661 324.855NAZIM HESAPLAR TOPLAMI24.490.754 57.468.524 81.959.278 22.042.463 50.408.486 72.450.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963986BIST