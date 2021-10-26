***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.10.2021 18:26
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9 115.000 1.159 0 39.222 an Net Nakit
868.884 390.552
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
48.993 46.533
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
668.777 140.281
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
151.921 74.011
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
820.698 214.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.124 106.419 46.342 34.198
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
155 -523 109 175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
155 -523 109 175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı GAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.279 105.896 46.451 34.373
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı 70.550 750.071 820.621 7.078 144.846 151.924
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.336 24.492 25.828
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.310 0 1.310 916 0 916
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.578.190 5.197.703 7.775.893 2.196.847 4.679.405 6.876.252
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
4 2.548.423 5.272.599 7.821.022 2.162.550 4.712.022 6.874.572
Finansal Kiralama Alacakları
3.347.497 5.809.852 9.157.349 2.830.433 5.224.264 8.054.697
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-799.074 -537.253 -1.336.327 -667.883 -512.242 -1.180.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 143.334 193.847 337.181 106.387 209.579 315.966
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 3.393 3.545 0 3.545
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 6.076 6.076 29.628 0 29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 66.127 66.127 72.645 0 72.645
DİĞER AKTİFLER
5 457.936 503.675 961.611 345.125 320.416 665.541
ARA TOPLAM
3.201.776 6.464.762 9.666.538 2.664.842 5.169.159 7.834.001
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.201.776 6.464.762 9.666.538 2.664.842 5.169.159 7.834.001
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
6 1.922.780 4.578.099 6.500.879 1.662.331 3.660.157 5.322.488
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.085 0 1.085 2.699 701 3.400
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 1.260.375 0 1.260.375 897.005 0 897.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 0 119.753 119.753 1.179 219.621 220.800
KARŞILIKLAR
19.285 0 19.285 18.419 0 18.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.486 0 8.486 7.528 0 7.528
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.799 0 10.799 10.891 0 10.891
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 125.336 473.852 599.188 82.005 252.190 334.195
ARA TOPLAM
3.328.861 5.171.704 8.500.565 2.663.638 4.132.669 6.796.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 1.165.973 0 1.165.973 1.037.694 0 1.037.694
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
698 0 698 543 0 543
Kar Yedekleri
883.481 0 883.481 771.483 0 771.483
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
855.973 0 855.973 743.975 0 743.975
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
128.124 0 128.124 111.998 0 111.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
128.124 0 128.124 140.668 0 140.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.494.834 5.171.704 9.666.538 3.701.332 4.132.669 7.834.001
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 24.434.883 53.806.735 78.241.618 19.901.058 45.766.844 65.667.902
VERİLEN TEMİNATLAR
14 214.979 595.355 810.334 261.101 658.373 919.474
TAAHHÜTLER
14 611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295
Kiralama Taahhütleri
611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295
Finansal Kiralama Taahhütleri
611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3 1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.283.970 3.104.453 4.388.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 3.035 61.947 64.982
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 3.035 2.896 5.931
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 59.051 59.051
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
14 106.915 202.523 309.438 127.194 197.661 324.855
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
26.864.846 58.420.452 85.285.298 22.042.463 50.408.486 72.450.949
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972570
BIST