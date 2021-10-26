***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9 115.000 1.159 0 39.222 an Net Nakit868.884 390.552Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi48.993 46.533Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)668.777 140.281Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar151.921 74.011Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar820.698 214.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)128.124 106.419 46.342 34.198DİĞER KAPSAMLI GELİRLER155 -523 109 175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar155 -523 109 175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı GAPSAMLI GELİR (GİDER)128.279 105.896 46.451 34.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı 70.550 750.071 820.621 7.078 144.846 151.924GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.336 24.492 25.828GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.310 0 1.310 916 0 916İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 2.578.190 5.197.703 7.775.893 2.196.847 4.679.405 6.876.252Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)4 2.548.423 5.272.599 7.821.022 2.162.550 4.712.022 6.874.572Finansal Kiralama Alacakları3.347.497 5.809.852 9.157.349 2.830.433 5.224.264 8.054.697Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-799.074 -537.253 -1.336.327 -667.883 -512.242 -1.180.125İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 143.334 193.847 337.181 106.387 209.579 315.9660 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 3.393 3.545 0 3.545YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 6.076 6.076 29.628 0 29.628ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 66.127 66.127 72.645 0 72.645DİĞER AKTİFLER5 457.936 503.675 961.611 345.125 320.416 665.541ARA TOPLAM3.201.776 6.464.762 9.666.538 2.664.842 5.169.159 7.834.001SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.201.776 6.464.762 9.666.538 2.664.842 5.169.159 7.834.001YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 1.922.780 4.578.099 6.500.879 1.662.331 3.660.157 5.322.488FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.085 0 1.085 2.699 701 3.400İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 1.260.375 0 1.260.375 897.005 0 897.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3 0 119.753 119.753 1.179 219.621 220.800KARŞILIKLAR19.285 0 19.285 18.419 0 18.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.486 0 8.486 7.528 0 7.528Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.799 0 10.799 10.891 0 10.891CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 125.336 473.852 599.188 82.005 252.190 334.195ARA TOPLAM3.328.861 5.171.704 8.500.565 2.663.638 4.132.669 6.796.307SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR9 1.165.973 0 1.165.973 1.037.694 0 1.037.694Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler698 0 698 543 0 543Kar Yedekleri883.481 0 883.481 771.483 0 771.483Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler855.973 0 855.973 743.975 0 743.975Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar128.124 0 128.124 111.998 0 111.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı128.124 0 128.124 140.668 0 140.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.494.834 5.171.704 9.666.538 3.701.332 4.132.669 7.834.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR14 24.434.883 53.806.735 78.241.618 19.901.058 45.766.844 65.667.902VERİLEN TEMİNATLAR14 214.979 595.355 810.334 261.101 658.373 919.474TAAHHÜTLER14 611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295Kiralama Taahhütleri611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295Finansal Kiralama Taahhütleri611.037 1.089.747 1.700.784 469.140 681.155 1.150.295Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3 1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.283.970 3.104.453 4.388.423Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.280.935 3.042.506 4.323.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.497.032 2.726.092 4.223.124 1.280.935 3.042.506 4.323.441Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 3.035 61.947 64.982Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 3.035 2.896 5.931Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 59.051 59.051Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER14 106.915 202.523 309.438 127.194 197.661 324.855NAZIM HESAPLAR TOPLAMI26.864.846 58.420.452 85.285.298 22.042.463 50.408.486 72.450.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972570BIST