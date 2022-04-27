***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler10 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye10 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 39.131 0 39.180Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 592 0 0 883.481 0 39.131 0 1.076.874Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 73.471 0 73.671Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 909 0 0 1.085.017 0 73.471 0 1.311.303Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ286.924 181.701FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ286.924 181.701Finansal Kiralama Gelirleri286.924 181.701Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-217.173 -120.282Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-157.846 -75.316Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-180 -87İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-45.274 -36.890Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-13.873 -7.989BRÜT KAR (ZARAR)69.751 61.419ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -31.753 -23.173Personel Giderleri-14.804 -9.878Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-584 -550Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-6.223 -4.690Diğer-10.142 -8.055BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)37.998 38.246DİĞER FAALİYET GELİRLERİ13 1.361.733 778.462Bankalardan Alınan Faizler1.581 1.179Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 118Sermaye Piyasası İşlemleri Karı25.698 0Türev Finansal İşlemler Karı115.999 61.390Kambiyo İşlemleri Karı1.163.058 696.300Diğer55.397 19.475KARŞILIK GİDERLERİ4 -76.783 -53.891Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-76.421 -53.891Genel Karşılıklar0 0Diğer-362 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.223.536 -714.410Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı-27.006 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-72.346 -36.306Kambiyo İşlemleri Zararı-1.124.003 -678.008Diğer-181 -96NET FAALİYET KARI (ZARARI)99.412 48.407BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.412 48.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-25.941 -9.276Cari Vergi Karşılığı-5.847 -26.802Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.094 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 17.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)73.471 39.131DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI73.471 39.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları73.471 39.131Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-225.279 54.733Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri286.356 191.557Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-248.339 -103.899Alınan Temettüler0 118Alınan Ücret ve Komisyonlar6.990 4.619Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3.169 1.592Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-20.731 -14.740Ödenen Vergiler-141.986 -1.026Diğer-110.738 -23.488Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-418.288 -38.261Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-141.560 864Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-268.833 -86.803Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.895 47.678Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-643.567 16.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-807 -17Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -32Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-807 -49FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.590.728 2.893.766Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.721.143 -2.900.591İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-130.415 -6.825Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi49.968 11.046Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-724.821 20.644Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.151.740 151.921Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar426.919 172.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)73.471 39.131DİĞER KAPSAMLI GELİRLER200 49Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar200 49Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri250 61Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50 -12TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.671 39.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI42.010 384.857 426.867 65.503 1.088.053 1.153.556GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR7.551 3.748 11.299 8.404 1.142 9.546GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.574 0 1.574 1.323 0 1.323İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.078.194 8.132.480 11.210.674 2.847.561 7.369.356 10.216.917Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)3.066.878 8.211.535 11.278.413 2.830.130 7.424.338 10.254.468Finansal Kiralama Alacakları4.138.313 9.063.551 13.201.864 3.767.782 8.167.504 11.935.286Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-1.071.435 -852.016 -1.923.451 -937.652 -743.166 -1.680.818İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar153.966 294.978 448.944 133.533 311.003 444.536Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-142.650 -374.033 -516.683 -116.102 -365.985 -482.087ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)15.865 0 15.865 17.177 0 17.177MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.945 0 4.945 5.330 0 5.330YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18.119 0 18.119 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI153.487 0 153.487 173.631 0 173.631DİĞER AKTİFLER592.003 993.847 1.585.850 490.337 828.433 1.318.770ARA TOPLAM3.913.748 9.514.932 13.428.680 3.609.266 9.286.984 12.896.250SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.913.748 9.514.932 13.428.680 3.609.266 9.286.984 12.896.250YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER2.876.764 6.806.474 9.683.238 2.081.711 6.897.322 8.979.033FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.838 0 2.838 3.945 0 3.945İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)838.039 0 838.039 992.199 0 992.199GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 455.680 455.680 0 528.564 528.564KARŞILIKLAR17.548 0 17.548 21.606 0 21.606Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı11.520 0 11.520 10.398 0 10.398Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar6.028 0 6.028 11.208 0 11.208CARİ VERGİ BORCU15.162 0 15.162 149.892 0 149.892ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER163.260 941.612 1.104.872 132.785 850.594 983.379ARA TOPLAM3.913.611 8.203.766 12.117.377 3.382.138 8.276.480 11.658.618SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.311.303 0 1.311.303 1.237.632 0 1.237.632Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.475 0 -3.475 -3.475 0 -3.475Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler909 0 909 709 0 709Kar Yedekleri1.085.017 0 1.085.017 883.481 0 883.481Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.057.509 0 1.057.509 855.973 0 855.973Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar73.471 0 73.471 201.536 0 201.536Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı73.471 0 73.471 201.536 0 201.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.224.914 8.203.766 13.428.680 4.619.770 8.276.480 12.896.250Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR11 27.449.512 88.997.221 116.446.733 25.286.278 79.335.626 104.621.904VERİLEN TEMİNATLAR11 818.157 816.050 1.634.207 286.097 847.459 1.133.556TAAHHÜTLER11 656.284 2.017.167 2.673.451 576.547 2.025.143 2.601.690Cayılamaz Taahhütler0 0 0 37.243 50.287 87.530Cayılabilir Taahhütler656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160Kiralama Taahhütleri656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160Finansal Kiralama Taahhütleri656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3 1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER11 169.653 293.257 462.910 109.069 307.911 416.980NAZIM HESAPLAR TOPLAMI30.634.545 95.480.291 126.114.836 27.507.254 85.766.069 113.273.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024513BIST