***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,10 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,12 - 2020 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, saat 14.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 62704916 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 04.03.2021 tarihli ve 15358 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet paydan, 114.308.442,339 TL'lık sermayeye takabül eden payın vekaleten, 7,0 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten toplam 114.308.449,339 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.03.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 29.03.2021 Hazır Bulunalar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921585BIST