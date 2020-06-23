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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

23.06.2020 22:56
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.  
İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852574


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 8,47 45.046.904 % 10,00  
ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
AKMGY 30,06 7.540.467 % 9,95  
ULAS 4,54 8.639.435 % 9,93  
AYEN 4,01 114.123.588 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5420 8,5848 % 0,38  
Frank 7,2160 7,2595 % 0,31  
Riyal 1,8200 1,8291 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 15,44  
Altın Gr. 389 390 3,24  
Cumhuriyet 2.526 2.539 16,30  
Tam 2.592 2.604 16,80  
Yarım 1.263 1.274 8,20  
Çeyrek 634 638 4,10  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 0,23  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,06  
B. Petrol 42,42 42,42 -0,66  
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