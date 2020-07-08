***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857870BIST