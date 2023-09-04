***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31/08/2023 tarih ve 51/1045 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191475BIST