***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.03.2020 20:26
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III- 61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin "fon kullanıcısı"' olarak yer alacağı, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("Finans VKŞ") ihraççı olarak yer alacağı, 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) (bu tutar dahil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Kurul ve diğer ilgili makamlara başvurulurak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824714
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0978
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8832
En Düşük
6,7574
18:05329,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 8,98
|Açılış
|: 329,17
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,27
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8972
|7,9368
|% 1,29
|
|Frank
|6,4247
|6,4634
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6260
|1,6341
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|33,39
|
|Altın Gr.
|328
|328
|8,26
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,06
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,29
|