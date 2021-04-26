***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mion Geçerlilik Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 22/643 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Borclanma Aracı İhrac Belgesi ve Eki_22 04 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931004BIST