***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.05.2021 17:39
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III- 61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin "fon kullanıcısı"' olarak yer alacağı, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("Finans VKŞ") ihraççı olarak yer alacağı, 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) (bu tutar dahil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Kurul ve diğer ilgili makamlara başvurulurak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934968
BIST
17:381.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:388,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3810,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:38483,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,98
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TKURU
|269,50
|1.496.834
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|9.862.967
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.926.590
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.966.819
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.183.762
|% -9,72
|
|INTEM
|41,96
|4.340.404
|% -8,74
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|DERHL
|7,86
|14.504.833
|% -7,53
|
|KRDMD
|8,33
|3.279.820.156
|% 8,04
|
|GARAN
|7,35
|1.692.795.008
|% 1,38
|
|EREGL
|19,98
|1.471.176.872
|% 2,78
|
|THYAO
|12,86
|1.109.005.443
|% 2,06
|
|KOZAL
|122,60
|909.990.434
|% 4,43
|
|KRDMD
|8,33
|3.279.820.156
|% 8,04
|
|GARAN
|7,35
|1.692.795.008
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,09
|463.442.935
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|724.585.515
|% 1,48
|
|USAK
|2,60
|280.183.762
|% -9,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2905
|8,2943
|% -0,24
|
|Euro
|9,9925
|10,0244
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4834
|11,5410
|% -0,39
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2077
|2,2188
|% -0,11
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,19
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,93
|
Seans Raporu
17:36
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17:48AKSEN
Yüzde 4.95 oranında artışla 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 829, 559 adet işlem
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17:47KRDMA
Yüzde 9.39 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 655, 990 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 59 artarak (% 1.06 ) 1, 493
-
17:46XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 826.00 milyon TL de
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17:46DZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 237, 981 adet işlem