QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

BIST En Aktif Hisseler14:29
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,3956
|8,3968
|% 0,10
|Euro
|9,8744
|9,8800
|% -0,02
|Sterlin
|11,4737
|11,5313
|% 0,18
|Frank
|9,1058
|9,1607
|% 0,09
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,10
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,21
|Altın Gr.
|484
|484
|1,21
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|6,00
|Tam
|3.190
|3.270
|5,53
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,67
|Çeyrek
|773
|791
|1,34
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,38
|0,02
|B. Petrol
|71,15
|71,15
|0,97
Seans Raporu 14:29
- 14:39KARYE Yüzde 7.67 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 591 adet işlem
- 14:38BALAT Yüzde 9.94 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 363 adet işlem
- 14:37XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.22 ) 1, 570
- 14:37XU100 Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 6, 410.00 milyon TL de
- 14:36YAPRK Yüzde 9.06 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 619 adet işlem