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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.01.2022 11:21
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.01.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borclanma Aracı İhrac Belgesi ve Eki_06 01 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991382


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Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,37 22,39 0,08  
Gümüş Gr. 9,92 9,92 0,02  
B. Petrol 81,92 81,92 0,17  
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