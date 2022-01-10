***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.01.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Borclanma Aracı İhrac Belgesi ve Eki_06 01 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991382BIST