***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 18:27
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 4.000.000.000 TL (Dörtmilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış suretiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesine, TLREF endeksli veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinin bir veya birkaçının faiz oranları dikkate alınarak ve piyasa koşullarına göre belirlenecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin ödenecek faiz de dahil olmak üzere tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038097
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
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|Önceki Kapanış
|: 2.485
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2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 17,3100
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|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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En Düşük
17,2421
17:5918,1954
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,18
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|Değişim
|: -0,85%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
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1.035,08
En Düşük
1.021,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3158
|17,3174
|% 0,11
|
|Euro
|18,1645
|18,1954
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0776
|21,1833
|% -1,07
|
|Frank
|17,7491
|17,8560
|% -0,44
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-17,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-8,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,53
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Seans Raporu
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17:59DERIM
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