***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.06.2023 17:52
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK tarafından ihraç tavanı 1.000.000.000 TRY olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/743 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Ek 21.06.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161336
BIST