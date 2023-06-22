***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK tarafından ihraç tavanı 1.000.000.000 TRY olarak onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 02.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/743 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Ek 21.06.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161336BIST