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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.02.2024 18:00
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2024

Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246498


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 110,00 7.248.427 % 10,00  
EGEEN 12.747,50 888.158.313 % 9,99  
BALAT 24,92 6.151.052 % 9,97  
BAYRK 46,10 74.612.849 % 9,97  
REEDR 31,34 2.442.556.030 % 9,96  
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Dolar 30,4561 30,4677 % 0,44  
Euro 32,8839 32,8971 % -0,49  
Sterlin 38,3916 38,5841 % -0,42  
Frank 35,0119 35,2228 % -0,60  
Riyal 8,1026 8,1433 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,60 22,63 % 0,66  
Platin 894,14 895,75 % 0,66  
Paladyum 932,03 935,10 % 0,66  
Brent Pet. 77,25 77,25 % 0,66  
Altın Ons 2.034,54 2.034,89 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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