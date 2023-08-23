***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.08.2023 18:44
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23/08/2023 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188807
BIST
'
17:567.499
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -102,89
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5625,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -1,2935
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5628,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -1,4291
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:561.592,58
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -81,66
|Açılış
|: 1.592,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.867.063
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.892.455.741
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.744.900.488
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.659.743
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.087.040
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.762.426
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|814.780.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|THYAO
|230,70
|13.255.775.369
|% -3,75
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.688.334.560
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,40
|5.444.575.987
|% -6,46
|
|SKBNK
|4,13
|2.336.251.645
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8360
|25,8958
|% -4,76
|
|Euro
|28,0469
|28,0972
|% -4,84
|
|Sterlin
|32,5175
|32,6806
|% -5,68
|
|Frank
|29,1063
|29,2817
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8513
|6,8856
|% -5,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.590
|-83,76
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.780
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.406
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.695
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-0,05
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL