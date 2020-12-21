***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.12.2020 tarihli açıklamaBorsa İstanbul A.Ş.'nin 18 Aralık 2020 tarih ve 2020/80 sayılı duyurusu ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylar için 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar dağılımı açıklanmıştır.İlgide belirtilen 04.12.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020/80 sayılı duyurusu uyarınca, şirketimiz QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894144BIST