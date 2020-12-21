***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 20:50
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.12.2020 tarihli açıklama
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18 Aralık 2020 tarih ve 2020/80 sayılı duyurusu ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylar için 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar dağılımı açıklanmıştır.
İlgide belirtilen 04.12.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020/80 sayılı duyurusu uyarınca, şirketimiz QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894144
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6252
18:059,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05461,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 461,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6377
|7,6465
|% 0,23
|
|Euro
|9,3528
|9,3706
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2775
|10,3290
|% 0,13
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0303
|2,0405
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|