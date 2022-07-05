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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 17:35
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkin Aydın'ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı olarak Sn. Sinan Şahinbaş'ın seçilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041776


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