***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkin Aydın'ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı olarak Sn. Sinan Şahinbaş'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041776BIST