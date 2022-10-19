***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 12:40
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn.Mehmet Fatih Kızıltan'ın Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072839
BIST
12:563.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 35,94
|Açılış
|: 3.851
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|Önceki Kapanış
|: 3.842
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3.892
En Düşük
3.844
12:5618,5978
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 18,7050
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,7351
En Düşük
18,5629
12:5618,2689
En Yüksek
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|: -0,33%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:56980,61
En Yüksek
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|Açılış
|: 980,60
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|Önceki Kapanış
|: 987,48
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995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:56
|GESAN
|149,60
|459.651.603
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|283.169.021
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.836.408
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.063.342
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.544.386
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,14
|226.504.074
|% -6,55
|
|KIMMR
|6,79
|5.270.986
|% -5,96
|
|SEGYO
|1,58
|116.498.960
|% -5,95
|
|MEGAP
|4,31
|24.341.440
|% -3,79
|
|MEGAP
|4,31
|24.341.440
|% -3,79
|
|THYAO
|97,85
|3.351.934.861
|% 0,62
|
|ODAS
|8,06
|3.027.734.911
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,37
|1.854.484.685
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,53
|1.718.429.504
|% 1,49
|
|TUPRS
|357,70
|1.568.978.488
|% -0,31
|
|ODAS
|8,06
|3.027.734.911
|% -3,70
|
|EKGYO
|4,45
|865.383.424
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,53
|1.718.429.504
|% 1,49
|
|AKBNK
|15,37
|1.854.484.685
|% 1,86
|
|ISCTR
|9,64
|1.061.781.340
|% 1,80
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5978
|% 0,07
|
|Euro
|18,2554
|18,2689
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,8898
|20,9946
|% -0,44
|
|Frank
|18,5173
|18,6288
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% -0,02
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.646
|6.723
|-41,00
|
|Yarım
|3.238
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,11
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|B. Petrol
|90,62
|90,62
|0,59
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