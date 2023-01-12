***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 17:44
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca,
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sinan Şahinbaş'ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Sn. Osman TAŞ'ın seçilmesine,
Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Osman TAŞ'ın ayrıca Sn. Metin KARABİBER' den boşalan Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne atanmasına,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Metin KARABİBER'in atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101330
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
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|Önceki Kapanış
|: 4.729
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4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 18,9500
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|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.140,65
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|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
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1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7779
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,3184
|20,3256
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,7524
|22,8665
|% 0,08
|
|Frank
|20,1401
|20,2614
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|12,52
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,67
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.699
|7.765
|32,00
|
|Yarım
|3.749
|3.800
|17,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.900
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|1,27
|