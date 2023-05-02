***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 16:37
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kızıltan'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Kredi Tahsis, Kredi İzleme ve Hukuk bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Hayati Deniz Güvendiren' in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144606
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
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|: 4.628
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4.499
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
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1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.339.580
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|FLAP
|7,11
|173.305.030
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|GESAN
|60,30
|973.448.034
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.188.513.591
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.373.040
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.248.543
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.404.457
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.001.398.460
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.769.391
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.440
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.738.949.176
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4537
|19,4643
|% 0,13
|
|Euro
|21,3960
|21,4232
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,1816
|24,3029
|% -0,21
|
|Frank
|21,6807
|21,8113
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1734
|5,1994
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
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