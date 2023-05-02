***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kızıltan'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Kredi Tahsis, Kredi İzleme ve Hukuk bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Hayati Deniz Güvendiren' in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144606BIST