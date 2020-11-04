***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR12143 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR12143Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.180.000İhraç Fiyatı 0,96534Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2021Kayıt Tarihi 26.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 89.180.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02/07/2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 84 gün vadeli 89.180.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 03/11/2020 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 04/11/2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886263BIST