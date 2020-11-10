***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRK2010 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.11.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,01Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRK2010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.700.000İhraç Fiyatı 0,97243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2020Kayıt Tarihi 09.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.700.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli 37.700.000 TL nominal değerli TRFFFKRK2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 10/11/2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887792BIST