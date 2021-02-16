***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR22126 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR22126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.390.000İhraç Fiyatı 0,96164Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.02.2021Kayıt Tarihi 15.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 151.390.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli 151.390.000 TL nominal değerli TRFFFKR22126 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16/02/2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910129BIST