Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2021 15:49



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR32125 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR32125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
İhraç Fiyatı 0,9601
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.03.2021
Kayıt Tarihi 29.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 82 gün vadeli 120.000.000 TL nominal değerli TRFFFKR32125 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 30.03.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921815


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:131.394
Değişim :  0,09% |  1,20
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 35,20 13.668.225 % 10,00  
VANGD 6,93 20.328.950 % 10,00  
JANTS 621,50 154.383.515 % 10,00  
ALCAR 375,10 113.591.952 % 10,00  
BRYAT 437,60 71.512.560 % 9,98  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Dolar 8,3033 8,3117 % 1,37  
Euro 9,7403 9,7559 % 0,91  
Sterlin 11,3525 11,4094 % 1,00  
Frank 8,7606 8,8133 % 0,87  
Riyal 2,2014 2,2125 % 1,10  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.687 -25,15  
Altın Gr. 448 448 -2,93  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -5,00  
Tam 2.953 3.029 -6,77  
Yarım 1.427 1.465 -3,27  
Çeyrek 716 733 -1,64  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,44  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,08  
B. Petrol 63,75 63,75 -1,17  
Seans Raporu 16:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru