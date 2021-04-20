***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR42116 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR42116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 143.903.000İhraç Fiyatı 0,95637Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.04.2021Kayıt Tarihi 19.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 143.903.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli 143.903.000 TL nominal değerli TRFFFKR42116 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.04.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929681BIST