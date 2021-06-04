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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2021 16:58



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSFFKR62117 ISIN KODLU TAHVİLİN KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.096
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,41
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,24
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSFFKR62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 159.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 9,3584 14.936.006,4 Evet
2 07.06.2019 03.06.2019 07.06.2019 9,3584 14.854.450,8 Evet
3 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 9,3584 14.936.006,4 Evet
4 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 9,3584 14.936.006,4 Evet
5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 9,3584 14.936.006,4 Evet
6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 9,3584 14.854.450,8 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 159.600.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 1096 gün vadeli 159.600.000,00 TL nominal değerli TRSFFKR62117 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve iftası bugün (04.06.2021) itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940189


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Çeyrek 841 860 3,54  
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