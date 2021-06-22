***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.06.2021 17:15
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKRE2117 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRE2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 113.570.000
İhraç Fiyatı 0,94792
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2021
Kayıt Tarihi 04.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 113.570.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22/04/2021 tarih ve 22/643 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,105 gün vadeli 113.570.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 21/06/2021 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 22/06/2021 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943586
BIST