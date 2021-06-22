***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRE2117 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.10.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRE2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 113.570.000İhraç Fiyatı 0,94792Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.10.2021Kayıt Tarihi 04.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 113.570.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22/04/2021 tarih ve 22/643 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,105 gün vadeli 113.570.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 21/06/2021 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 22/06/2021 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943586BIST