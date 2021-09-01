***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR92129 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 212Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR92129Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000İhraç Fiyatı 0,90582Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2021Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 212 gün vadeli 32.000.000 TL nominal değerli TRFFFKR92129 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 01.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961242BIST