***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2021 16:19
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKR92160 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR92160
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000
İhraç Fiyatı 0,94792
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2021
Kayıt Tarihi 20.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 78.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli 78.000.000 TL nominal değerli TRFFFKR92160 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964741
BIST