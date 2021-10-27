***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR22225 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.02.2022Vade (Gün Sayısı) 118Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,45Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,38Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR22225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.500.000İhraç Fiyatı 0,9495Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.02.2022Kayıt Tarihi 21.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 151.500.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22/04/2021 tarih ve 22/643 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,118 gün vadeli 151.500.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 26/10/2021 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 27/10/2021 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973098BIST