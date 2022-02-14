***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR22316 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.02.2023Vade (Gün Sayısı) 358Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR22316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.200.000İhraç Fiyatı 0,81593Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.02.2023Kayıt Tarihi 06.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.200.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/01/2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,358 gün vadeli 60.200.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 11/02/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 14/02/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001709BIST