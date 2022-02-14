***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2022 20:36
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKR22316 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,05
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR22316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.200.000
İhraç Fiyatı 0,81593
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2023
Kayıt Tarihi 06.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/01/2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,358 gün vadeli 60.200.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 11/02/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 14/02/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001709
BIST