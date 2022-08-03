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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2022 17:20
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKRK2226 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRK2226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.290.000
İhraç Fiyatı 0,94045
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2022
Kayıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.290.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/01/2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,91 gün vadeli 77.290.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 02/08/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 03/08/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051546


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Yarım 3.315 3.366 14,00  
Çeyrek 1.663 1.683 8,00  
Gümüş.Ons 19,95 19,98 -0,01  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,01  
B. Petrol 97,23 97,23 -3,31  
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