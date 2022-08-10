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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.08.2022 09:40
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR82229 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni .

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.01.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR82229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.500.000
İhraç Fiyatı 0,94766
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.08.2022
Kayıt Tarihi 08.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 167.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli 167.500.000 TL nominal değerli TRFFFKR82229 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.08.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053996


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Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,02  
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