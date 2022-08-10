***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR82211 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.08.2022Vade (Gün Sayısı) 158Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,52Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR82211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000İhraç Fiyatı 0,92839Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.08.2022Kayıt Tarihi 08.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 87.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Tem) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 158 gün vadeli 87.000.000 TL nominal değerli TRFFFKR82211 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.08.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054000BIST