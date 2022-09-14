***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR22332 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.02.2023Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,86Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR22332Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.000.000İhraç Fiyatı 0,9271Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2023Kayıt Tarihi 31.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 131.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan 4.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,140 gün vadeli 131.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 13/09/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 14/09/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063160BIST