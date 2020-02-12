***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDQFVK82017 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.08.2020Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,9315Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDQFVK82017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 4,9315Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 100.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarQNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 100.000.000.-TL tutarlı, TRDQFVK82017 ISIN Kodlu, 180 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818667BIST