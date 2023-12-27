Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.12.2023 10:36
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
QNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 885.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olmakla birlikte Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrasında bulunan "Her tür iç kaynak ile kâr payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü uyarınca 115.000.000 TL (yüzonbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 TL (sekizyüz seksenbeşmilyon Türk Lirası) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. İç kaynaklardan yapılacak olan 885.000.000 TL (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının tamamının TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmasına,
3. Şirket sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 885.000.000 TL'lik (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
4. Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,
5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229590


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:467.246
Değişim :  -0,73% |  -53,01
Açılış :  7.282  
Önceki Kapanış :  7.299  
En Düşük
7.215 En Yüksek
7.282
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 9,46 180.298 % 10,00  
MIATK 31,68 285.137.288 % 10,00  
FLAP 10,72 140.312.366 % 9,95  
BRKSN 21,30 6.721.643 % 9,91  
QNBFL 759,00 1.069.431 % 9,21  
daha fazla
12:46 Alış Satış %  
Dolar 29,3846 29,3924 % 0,41  
Euro 32,5000 32,5110 % 0,53  
Sterlin 37,2769 37,4638 % 0,85  
Frank 34,3491 34,5560 % 1,03  
Riyal 7,8147 7,8539 % 0,88  
daha fazla
12:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,09 24,13 % 0,66  
Platin 979,78 982,98 % 0,66  
Paladyum 1.191,51 1.197,14 % 0,66  
Brent Pet. 80,59 80,59 % 0,66  
Altın Ons 2.068,32 2.068,57 % 0,66  
Seans Raporu 12:46
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru