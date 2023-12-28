Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2023 18:13
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
QNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 885.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 885.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230251


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.396
Değişim :  1,87% |  135,90
Açılış :  7.278  
Önceki Kapanış :  7.260  
En Düşük
7.278 En Yüksek
7.445
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 128,70 8.715.441 % 10,00  
BAYRK 16,94 38.642.765 % 10,00  
MEKAG 57,20 159.883.714 % 10,00  
KENT 473,00 2.710.584 % 10,00  
DYOBY 22,66 62.240.399 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,4598 29,4651 % 0,29  
Euro 32,7165 32,7422 % 0,22  
Sterlin 37,4819 37,6698 % -0,04  
Frank 35,0606 35,2718 % 0,94  
Riyal 7,8305 7,8698 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,14 24,17 % 0,66  
Platin 1.005,47 1.011,06 % 0,66  
Paladyum 1.133,97 1.139,37 % 0,66  
Brent Pet. 79,00 79,00 % 0,66  
Altın Ons 2.074,76 2.075,05 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru