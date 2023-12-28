***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviQNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 885.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 885.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230251BIST