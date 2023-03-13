***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN KARABİBER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür -. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiADNAN MENDERES YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 12.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finansbank A.Ş. Grup CFO,QNB Finans Faktoring yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -OSMAN TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.03.2023 İcrada Görevli - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiENGİN TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.01.2022 İcrada Görevli Değil - QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, QNB Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurulu başkanı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı, QNB Finans Faktoring A.Ş. yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -YELİZ ATAAY ARIKÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.02.2023 İcrada Görevli Değil - QNB FİNANSBANK A.Ş.-Direktör-Hazine Evet - Bağımsız Üye Değil -FATMA DENİZ ERGEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ergen Consulting şirketi kurucusu Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKUBİLAY CİNEMRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Fokus Yatırım Holdin A.Ş.kurucu ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN TAŞ Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - YokturMEHMET FATİH KIZILTAN Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı YokturSEMRA KARSU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı YokturATEŞ YENEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123905BIST