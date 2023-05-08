***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2023 18:00
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN TAŞ Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - Yoktur
SEMRA KARSU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
ATEŞ YENEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
HAYATİ DENİZ GÜVENDİREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148183
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5024
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5036
|21,5103
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5783
|24,7016
|% 0,01
|
|Frank
|21,8645
|21,9962
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1854
|5,2114
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|10,97
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,51
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
|