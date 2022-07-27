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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.07.2022 20:14
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2022
Karar Sayısı
1324
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                         QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ :27/07/2022
KARAR SAYISI  :1324
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
a)      30/06/2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c)      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, 
d)      10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulumuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) incelendiğini ve herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
beyan ederiz. 
 
Saygılarımızla,
 
 
    Kubilay Cinemre
    Fatma Deniz Ergen
    Semra Karsu

    Yönetim Kurulu Üyesi,
    Yönetim Kurulu Üyesi,
    Genel Müdür  Yardımcısı

    Denetim Komitesi  Başkanı
    Denetim Komitesi  Üyesi
     

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048358


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