***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 07.03.2019 tarih ve 13/307 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Şirketimizin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve 180 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818241BIST