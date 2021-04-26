***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2021 17:56
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sinan Şahinbaş'ın seçilmesine,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Adnan Menderes Yayla'nın seçilmesine,
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin yeniden aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.
Denetim Komitesi : Kubilay Cinemre (Başkan), Fatma Deniz Ergen(Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi : Kubilay Cinemre(Başkan), Ahmet Murat Alacakaptan(Üye), Selim Murat(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Fatma Deniz Ergen(Başkan), Ahmet Murat Alacakaptan(Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930946
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0811
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1064
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,13
|Açılış
|: 474,14
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2811
|8,2877
|% -0,97
|
|Euro
|10,0115
|10,0332
|% -1,05
|
|Sterlin
|11,4790
|11,5365
|% -0,89
|
|Frank
|9,0259
|9,0803
|% -1,07
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,42
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında