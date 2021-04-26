***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu toplantısında, yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımı sonucundaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sinan Şahinbaş'ın seçilmesine,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Adnan Menderes Yayla'nın seçilmesine,Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin yeniden aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.Denetim Komitesi : Kubilay Cinemre (Başkan), Fatma Deniz Ergen(Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi : Kubilay Cinemre(Başkan), Ahmet Murat Alacakaptan(Üye), Selim Murat(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi : Fatma Deniz Ergen(Başkan), Ahmet Murat Alacakaptan(Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930946BIST