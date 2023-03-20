***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.03.2023 18:05
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin yeniden aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi : Kubilay Cinemre (Başkan), Fatma Deniz Ergen(Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi : Kubilay Cinemre(Başkan), Yeliz Ataay Arıkök(Üye), Selim Murat(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Fatma Deniz Ergen(Başkan), Yeliz Ataay Arıkök(Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126457
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1247
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,60
|Açılış
|: 1.206,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0095
|19,0169
|% 0,01
|
|Euro
|20,3793
|20,3947
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,2425
|23,3591
|% 0,66
|
|Frank
|20,4384
|20,5616
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0465
|5,0718
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-17,14
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.205
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.111
|8.204
|218,00
|
|Yarım
|3.976
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.007
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|-0,17
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında