***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısındaKurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin yeniden aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi : Kubilay Cinemre (Başkan), Fatma Deniz Ergen(Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi : Kubilay Cinemre(Başkan), Yeliz Ataay Arıkök(Üye), Selim Murat(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi : Fatma Deniz Ergen(Başkan), Yeliz Ataay Arıkök(Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126457BIST