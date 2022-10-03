***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 13:20
***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066736
BIST
13:323.270
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 89,59
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3218,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0688
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5705
En Düşük
18,4910
13:3218,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:32993,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,77
|Açılış
|: 993,99
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:30
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.740.270
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.958.251
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|19.649.108
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.041.256
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.949.533
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,05
|3.894.373.667
|% 6,30
|
|SASA
|69,40
|1.436.457.175
|% 1,76
|
|TUPRS
|313,20
|1.388.146.668
|% 8,15
|
|ASELS
|30,14
|1.056.289.556
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,97
|916.225.036
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,97
|916.225.036
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,26
|909.043.502
|% 2,69
|
|ODAS
|6,45
|674.633.320
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,60
|901.369.526
|% 2,75
|
|TSKB
|2,46
|174.659.483
|% 0,41
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5646
|18,5698
|% 0,37
|
|Euro
|18,1762
|18,1983
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7312
|20,8352
|% 0,62
|
|Frank
|18,6831
|18,7956
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,46
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|12,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|3,42
|