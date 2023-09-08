***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
08.09.2023 16:42
***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193232
BIST
'
17:188.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,81
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1826,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1828,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1064
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:181.664,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.298.457
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.513.186.359
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.335,90
|452.360.539
|% -7,66
|
|ENERY
|208,40
|6.809.155.935
|% 0,92
|
|THYAO
|245,30
|5.652.224.374
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.771.239.053
|% 2,11
|
|ASELS
|43,34
|4.748.015.784
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,84
|4.509.971.899
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,10
|2.431.988.253
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,51
|2.522.043.117
|% -0,94
|
|GSDHO
|4,88
|1.237.873.770
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,32
|3.212.453.284
|% 0,46
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8505
|% 0,18
|
|Euro
|28,8112
|28,8220
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,4909
|33,6588
|% 0,46
|
|Frank
|30,0442
|30,2251
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,01
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.060
|11.156
|47,00
|
|Yarım
|5.547
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31PRKME
Yüzde 6.25 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 211, 893 adet işlem
-
17:30IDEAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 930 adet işlem
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 8, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 114, 260.00 milyon TL de
-
17:27USAK
Yüzde 7.69 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 258, 052 adet işlem