***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.04.2022 15:45
***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022917
BIST
15:482.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -16,42
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.540
15:4814,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0492
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7519
En Düşük
14,6956
15:4815,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0203
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:48919,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,30
|Açılış
|: 919,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TIRE
|13,90
|103.306.641
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.553.828
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.432.205
|% 9,64
|
|LIDER
|19,66
|354.876.528
|% 9,22
|
|TDGYO
|7,84
|24.368.477
|% -7,66
|
|MANAS
|24,60
|38.647.340
|% -7,31
|
|OLMK
|8,38
|37.048.899
|% -7,30
|
|ATLAS
|1,47
|3.509.471
|% -6,37
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,18
|4.681.857.531
|% 2,49
|
|ASELS
|28,34
|2.153.862.180
|% -0,63
|
|SISE
|18,42
|1.913.661.088
|% 0,77
|
|GARAN
|14,47
|1.803.394.887
|% -0,14
|
|PETKM
|10,69
|1.264.402.035
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,04
|1.166.141.583
|% -1,94
|
|ODAS
|2,63
|894.947.315
|% 3,95
|
|TSKB
|2,09
|436.003.819
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,29
|925.990.063
|% -1,12
|
|GARAN
|14,47
|1.803.394.887
|% -0,14
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7433
|14,7565
|% 0,37
|
|Euro
|15,9595
|15,9733
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,9498
|19,0448
|% -0,78
|
|Frank
|15,3803
|15,4729
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9198
|3,9394
|% 0,28
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-12,42
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|-17,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|-11,31
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-5,47
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,42
|
Seans Raporu
15:46
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16:01DGNMO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.42 ) 2, 297
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