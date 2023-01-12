***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.01.2023 08:41
***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100586
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0525
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.136,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.137,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|SELVA
|10,68
|23.515.155
|% 0,00
|
|TEZOL
|22,60
|46.158.814
|% 0,00
|
|YEOTK
|60,35
|138.339.155
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|SELVA
|10,68
|23.515.155
|% 0,00
|
|TEZOL
|22,60
|46.158.814
|% 0,00
|
|YEOTK
|60,35
|138.339.155
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2131
|20,2427
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7351
|22,8491
|% 0,00
|
|Frank
|20,0527
|20,1735
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,61
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.686
|7.758
|25,00
|
|Yarım
|3.734
|3.795
|12,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.898
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,08
|