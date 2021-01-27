***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 11.187.242 120.000Satışların Maliyeti12 -11.187.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 120.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı12 469.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler469.900FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)469.900BRÜT KAR (ZARAR)469.900 120.000Genel Yönetim Giderleri13 -242.846 -237.343Pazarlama Giderleri-8.319 -17.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 15.976 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-73 -150Diğer Kazançlar (Kayıplar)135.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.638 90FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.638 90SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)234.638 90Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.630 -20Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -51.682 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -20SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)183.008 70DÖNEM KARI (ZARARI)183.008 70Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları183.008 70Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI207.628 -66.803Dönem Karı (Zararı)183.008 70Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.910 -70Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.630 20Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler280 -90İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.313 -66.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.907 -54.936Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.406 -11.867Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları272.231 -66.803Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-11.187.242Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri11.187.242Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)207.628 -66.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)207.628 -66.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 130.314 197.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 337.942 130.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 337.486 130.138Diğer Alacaklar5 22.353 47.142İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 47.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.353 0Peşin Ödenmiş Giderler7 748 830Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 12.921 0Diğer Dönen Varlıklar8 18.863 27.430ARA TOPLAM392.371 205.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR392.371 205.540DURAN VARLIKLARPeşin Ödenmiş Giderler7 90 1.560Ertelenmiş Vergi Varlığı16 91 39TOPLAM DURAN VARLIKLAR181 1.599TOPLAM VARLIKLAR392.552 207.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 9.681 7.276ARA TOPLAM9.681 7.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.681 7.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.681 7.276ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar382.871 199.863Ödenmiş Sermaye10 200.000 200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -137 -207Net Dönem Karı veya Zararı10 183.008 70TOPLAM ÖZKAYNAKLAR382.871 199.863TOPLAM KAYNAKLAR392.552 207.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 199.793 199.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10 -207 207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 70 70 70Dönem Karı (Zararı)70 70 70Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -207 70 199.863 199.863Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 70 199.863 199.863Transferler10 70 -70 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 183.008 183.008 183.008Dönem Karı (Zararı)183.008 183.008 183.008Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -137 183.008 382.871 382.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)183.008 70DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sı